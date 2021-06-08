Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео

Рагли, 8 июня. Футбольный матч регионального уровня был приостановлен из-за масштабного взрыва на электростанции. Игра проходила в английском городе графства Стаффордшир.

Взрыв стал частью контролируемого демонтажа объекта. Однако несмотря на это, опубликованная в Сети запись разрушения вызвала немалый резонанс. Ролик, на кадры которого попал эффектный момент, появился в Twitter-аккаунте Urban Pictures.

Инцидент произошел прямо во время футбольного матча, после чего четыре гигантские трубы рухнули буквально за мгновение. На их месте остались лишь облака строительной были. Окончание события болельщики и игроки встретили бурными аплодисментами.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 6, 2021

Несмотря на зрелищность события в графстве Стаффордшир, болельщиков со всего мира ждет нечто более яркое. Через несколько дней в европейских городах начнется одно из главных спортивных событий года — Евро-2020.

Английская премьер-лига (АПЛ) стала лидером топ-5 по количеству игроков — представителей на континентальном первенстве. Российская премьер-лига (РПЛ) закрывает рейтинг, занимая пятую строчку.