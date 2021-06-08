Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии

Минск, 8 июня. Белоруссии необходимо производить хотя бы минимальный объем стрелкового оружия самостоятельно, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заслушивания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса Белоруссии.

«Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что вопрос обеспечения войск и силовых структур страны современным вооружением стоит крайне остро. Он отметил, что большое значение для республики имеет военно-промышленный комплекс.