Глава Росгвардии открыл новый Центр лицензионно-разрешительной работы в Рязани

Рязань, 8 июня. Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов посетил Рязань, где открыл новое здание Управления Росгвардии по Рязанской области и Центр лицензионно-разрешительной работы.

Центр оснащен современными аппаратами электронной очереди, окнами приема обращений, а также помещениями для хранения вещей. При этом все рабочие места подключены к системам централизованного учета оружия.

Отмечается, что Центр лицензионно-разрешительной работы предназначается для предоставления свыше 20 видов государственных услуг в направлении оборота оружия и частной охранной деятельности.

Ранее сообщалось, что генерал Виктор Золотов вручил орден Кутузова 4-му полку оперативного назначения. Торжественное мероприятие состоялось в честь 100-летия этого формирования.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что Росгвардия объявила конкурс на создание IT-системы контроля за оружием. Заказ со стартовой ценой 305,5 млн рублей уже разместили на сайте госзакупок.