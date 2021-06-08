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08 июня 13:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
Все новости

Глава Росгвардии открыл новый Центр лицензионно-разрешительной работы в Рязани

Армия
Глава Росгвардии открыл новый Центр лицензионно-разрешительной работы в Рязани
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Национальной гвардии РФ

Рязань, 8 июня. Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов посетил Рязань, где открыл новое здание Управления Росгвардии по Рязанской области и Центр лицензионно-разрешительной работы.

Центр оснащен современными аппаратами электронной очереди, окнами приема обращений, а также помещениями для хранения вещей. При этом все рабочие места подключены к системам централизованного учета оружия.

Отмечается, что Центр лицензионно-разрешительной работы предназначается для предоставления свыше 20 видов государственных услуг в направлении оборота оружия и частной охранной деятельности.

Ранее сообщалось, что генерал Виктор Золотов вручил орден Кутузова 4-му полку оперативного назначения. Торжественное мероприятие состоялось в честь 100-летия этого формирования.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что Росгвардия объявила конкурс на создание IT-системы контроля за оружием. Заказ со стартовой ценой 305,5 млн рублей уже разместили на сайте госзакупок.

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Все новости / Армия / Глава Росгвардии открыл новый Центр лицензионно-разрешительной работы в Рязани
росгвардия рязань золотов
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