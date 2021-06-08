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Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
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08 июня 13:50
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новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
Все новости

Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами

Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июня. Академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал народные способы лечения коронавирусной инфекции, которые активно обсуждаются в интернете.

Некоторые пользователи Сети убеждены, что растворы соды и перекиси водорода якобы способны помочь в борьбе с COVID-19. Сода, как утверждается, значительно понижает уровень кислотности в крови, а перекись восстанавливает уровень кислорода. Есть и более экстремальные рекомендации — например, использовать гриб чага, который якобы стимулирует иммунный ответ на коронавирус, и барсучий жир, по неподтвержденным данным спасающий от мокрого кашля.

Эти слухи прокомментировал депутат Госдумы, бывший главный эпидемиолог страны Геннадий Онищенко. Депутат уверен, что подобные советы несут больше вреда, чем пользы. По словам академика РАН, после подобных процедур многим людям требуется госпитализация.

«Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам. — Прим. ред.). То есть, когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют», — уточнил он в эксклюзивном интервью «Народным новостям».

Онищенко назвал такие меры «вредительством». Депутат подчеркнул, что при возникновении любых симптомов коронавирусной инфекции необходимо обращаться за помощью в медицинское учреждение.

За последние сутки в России было зарегистрировано 9977 случаев заражения коронавирусом. Симптомы обнаружили у 85% заболевших.

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Все новости / Общество / Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
онищенко пандемия коронавирус
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