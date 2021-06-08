Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами

Москва, 8 июня. Академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал народные способы лечения коронавирусной инфекции, которые активно обсуждаются в интернете.

Некоторые пользователи Сети убеждены, что растворы соды и перекиси водорода якобы способны помочь в борьбе с COVID-19. Сода, как утверждается, значительно понижает уровень кислотности в крови, а перекись восстанавливает уровень кислорода. Есть и более экстремальные рекомендации — например, использовать гриб чага, который якобы стимулирует иммунный ответ на коронавирус, и барсучий жир, по неподтвержденным данным спасающий от мокрого кашля.

Эти слухи прокомментировал депутат Госдумы, бывший главный эпидемиолог страны Геннадий Онищенко. Депутат уверен, что подобные советы несут больше вреда, чем пользы. По словам академика РАН, после подобных процедур многим людям требуется госпитализация.

«Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам. — Прим. ред.). То есть, когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют», — уточнил он в эксклюзивном интервью «Народным новостям».

Онищенко назвал такие меры «вредительством». Депутат подчеркнул, что при возникновении любых симптомов коронавирусной инфекции необходимо обращаться за помощью в медицинское учреждение.

За последние сутки в России было зарегистрировано 9977 случаев заражения коронавирусом. Симптомы обнаружили у 85% заболевших.