Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году

Москва, 8 июня. Газ по первой достроенной ветке трубопровода «Северный поток — 2» могут пустить до конца текущего года.

Журналистам об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, ни санкции, ни иски экологов не смогут помешать завершению строительства объекта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал давление рестрикций на трубопровод «Северный поток — 2». По словам дипломата, санкции немного помешали проекту. Однако прессинг не сорвал строительство газопровода, подчеркнул Рябков.