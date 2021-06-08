В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском

Волгоград, 8 июня. Сообщение о стрельбе на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский поступило в полицию в 10:45, мужчина несколько раз выстрелил по двум детям.

По предварительной информации, неизвестный стрелял из пневматического оружия, после чего скрылся. В настоящее время сотрудники МВД разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полиции рассказали, что у одного пострадавшего диагностировано ранение голени, у второго — плеча. Угрозы для жизни ранения не представляют.

В настоящий момент подростки находятся в травматологическом пункте, информация об огнестрельном ранении не подтвердилась, сообщал ФАН.