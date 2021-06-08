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08 июня 13:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
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Почему и США, и Европа устали от Украины

Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Белый дом опроверг заявление Владимира Зеленского по поводу членства Украины в НАТО, а в Правительстве Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений Киеву и намерены придерживаться данной политики.

Почему Запад больше не верит заявлениям украинских чиновников о мифической «агрессии» России? Что случилось с западной прессой, публикующей все больше материалов об украинских неонацистах? За что в Киеве бьют российских оппозиционеров?

Об этом и не только в эфире медиацентра «Патриот» расскажут:

— член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», доктор экономических наук, профессор Николай Новичков;

— политолог Евгений Бень.

Эфир пройдет во вторник, 8 июня, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь: https://vk.com/patriot_media

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь: https://riafan.ru/category/press-centr

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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Все новости / Политика / Почему и США, и Европа устали от Украины
украина пресс-центр патриот
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