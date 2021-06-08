Почему и США, и Европа устали от Украины

Белый дом опроверг заявление Владимира Зеленского по поводу членства Украины в НАТО, а в Правительстве Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений Киеву и намерены придерживаться данной политики.

Почему Запад больше не верит заявлениям украинских чиновников о мифической «агрессии» России? Что случилось с западной прессой, публикующей все больше материалов об украинских неонацистах? За что в Киеве бьют российских оппозиционеров?

Об этом и не только в эфире медиацентра «Патриот» расскажут:

— член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», доктор экономических наук, профессор Николай Новичков;

— политолог Евгений Бень.

Эфир пройдет во вторник, 8 июня, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь: https://vk.com/patriot_media

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь: https://riafan.ru/category/press-centr

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.