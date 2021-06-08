Володин поддержал идею о поиске пропавших людей по геолокации

Москва, 8 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему необходимо искать пропавших людей по местоположению их смартфонов.

Володин заявил, что в ходе розыскных работ обычно счет идет на часы, а промедление может стоить человеку жизни. Он подчеркнул, что необходимо предоставить возможность оперативным службам искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда.

Законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре 2018 года, по прошествии года его поддержали в первом чтении. Ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости получения судебного решения в течение двух суток с начала поиска пропавшего. При этом суд должен быть оповещен в течение суток после получения данных о местоположении пропавшего.

Ранее Володин рассказал о мерах сокращения долговой нагрузки регионов. Он заявил, что поправки в Бюджетный кодекс РФ позволят сократить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития.