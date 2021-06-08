Зеленский и Байден обсудили перспективы Украины в НАТО

Киев, 8 июня. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудили партнерство страны с американской стороной и НАТО, заявил советник руководителя офиса главы Михаил Подоляк.

По его словам, лидеры двух стран обговорили возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности».

«Не обошли вниманием и детальное обсуждение ситуации в Донбассе», — подчеркнул он.

Ранее Подоляк рассказал, что украинский президент критически прокомментировал проект «Северный поток — 2» в телефонном разговоре с Байденом. Зеленский назвал строительство газопровода шантажом глобального уровня, отметил он.