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08 июня 13:49
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новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
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Расходы Пенсионного фонда Украины превысили доходы

Экономика
Расходы Пенсионного фонда Украины превысили доходы
pixabay.com

Киев, 8 июня. Приток денежных средств в Пенсионный фонд Украины с января по май 2021 года составил 200,1 млрд гривен. При этом расходы достигли 211 млрд гривен.

Информацию о доходах и расходах предоставила пресс-служба ПФУ. Исходя из имеющихся данных, в Пенсионном фонде Украины наблюдается дефицит денежных средств в размере 11 млрд гривен (около 27,5 млрд рублей). По информации на 11 мая дефицит средств составлял 7,6 млрд гривен (около 19 млрд рублей).

Собственные средства ПФУ от общих доходов составили 129 млрд гривен, что примерно равно 322,5 млрд рублей. В эту же сумму входят деньги, выданные государственным бюджетом страны за ряд категорий застрахованных лиц и покрытие суммы от применения льготного размера единого взноса 11,9 млрд гривен, то есть около 30 млрд рублей. Также государственный бюджет Украины покрыл финансирование пенсионных и других выплат, направив 71,1 млрд гривен (около 177,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал каждому ребенку выплаты за разработки недр. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Экология».

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Все новости / Экономика / Расходы Пенсионного фонда Украины превысили доходы
украина пенсии пфу
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