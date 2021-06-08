Расходы Пенсионного фонда Украины превысили доходы

Киев, 8 июня. Приток денежных средств в Пенсионный фонд Украины с января по май 2021 года составил 200,1 млрд гривен. При этом расходы достигли 211 млрд гривен.

Информацию о доходах и расходах предоставила пресс-служба ПФУ. Исходя из имеющихся данных, в Пенсионном фонде Украины наблюдается дефицит денежных средств в размере 11 млрд гривен (около 27,5 млрд рублей). По информации на 11 мая дефицит средств составлял 7,6 млрд гривен (около 19 млрд рублей).

Собственные средства ПФУ от общих доходов составили 129 млрд гривен, что примерно равно 322,5 млрд рублей. В эту же сумму входят деньги, выданные государственным бюджетом страны за ряд категорий застрахованных лиц и покрытие суммы от применения льготного размера единого взноса 11,9 млрд гривен, то есть около 30 млрд рублей. Также государственный бюджет Украины покрыл финансирование пенсионных и других выплат, направив 71,1 млрд гривен (около 177,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал каждому ребенку выплаты за разработки недр. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Экология».