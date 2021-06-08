Следователи предъявили обвинение Пивоварову

Краснодар, 8 июня. СК предъявил Андрею Пивоварову обвинение по статье 284.1 из-за участия в деятельности нежелательной организации.

Бывший глава нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) находится под стражей в СИЗО Краснодара. Он пробудет под арестом до 31 июля. При этом Пивоваров не признает вину по делу. Об этом он заявил на заседании Первомайского районного суда.

Кроме того, его могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за то, что он не подал в Минюст заявление о внесении своей организации в реестр иноагентов. Материалы дела поступили в один из судов Санкт-Петербурга, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ