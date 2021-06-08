Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков

Волжский, 8 июня. Полиция изучила камеры наблюдения с места предполагаемой стрельбы возле школы №15 и пришла к выводу, что происшествие могло быть придумано «пострадавшими».

Согласно одной из версий, подростки баловались с игрушечными пистолетами неподалеку от учебного заведения и решили придумать «преступника», который якобы на них напал. Опрос свидетелей также не дал никаких результатов. По факту происшествия проводится проверка.

Двое мальчишек забежали в школу и заявили, что их подстрелил неизвестный мужчина. Их госпитализировали с легкими ранениями.