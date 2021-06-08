Укравшим белый песок с пляжей Сардинии грозят огромные штрафы

Кальяри, 8 июня. В 2017 году торговля песком, галькой и ракушками была признана на Сардинии незаконной.

Белый песок является национальным достоянием итальянской Сардинии, его запрещено вывозить из страны. Тем не менее, туристы периодически уносят песок и ракушки с пляжа в качестве сувениров, передает L’Unione Sarda.

В настоящий момент около четырех десятков посетителей пляжей Сардинии подозреваются в краже 41 кг песка, им грозят штрафы до 3 тыс. евро.

Отмечается, что таможенники и полицейские тщательно следят за исполнением закона, запрещающего вывоз и торговлю песком, галькой и ракушками, и пресекают любые попытки сделать это. Часто пакетики с песком обнаруживают у туристов во время сканирования багажа, также регулярно появляются объявления о продаже этих запрещенных товаров. Только в 2021 году общая сумма штрафов за эти нарушения составила 13 тыс. евро. Конфискованные «сувениры» возвращаются на те пляжи, откуда они были украдены.

Ранее итальянский посол в Российской Федерации Паскуале Терраччано поделился сообщением, что в скором времени власти Италии опубликуют дату, когда туристы из России смогут приехать на территорию республики.