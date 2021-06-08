В Сети рассказали о секретах окучивания картофеля

Москва, 8 июня. Эксперты рассказали о том, как нужно окучивать картошку, чтобы потом удивить соседей урожаем

Сложно представить жизнь русского человека без картошки, поэтому в мае начинается сезон посадки картофеля. Весь процесс занимает много сил, ведь картофель требует определенного ухода. Помимо его посадки, урожай нужно пропалывать, защищать от колорадских жуков и других вредителей, а также не забывать его окучивать. Чтобы урожай радовал в сентябре, эксперты поделились методами окучивания картошки.

Картошку защищают засыпанием землей для того, чтобы все не заросло сорняками и не почернело от заморозков стоит прикрывать картошку землей. При ранних посадках (конец апреля и начало мая) эксперты рекомендуют начинать окучивание уже со следующего месяца. Последовав рекомендациям, уверяет специалист, эффект будет сразу: картошка начнет расти активнее уже со следующего дня после окучивания.

После первого раза, нужно дать отдохнуть картошке 2-3 недели, но стоит следить, чтобы ботва не разрослась.

На этом нужно остановится. Как уверяют эксперты, двух заходов более чем достаточно, так как чрезмерное увлечение данным процессом приведет к тому, что картофель перестанет расти в размерах.

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