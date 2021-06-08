Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о белорусской оппозиции

Варшава, 8 июня. Оппозиционные белорусские проекты, которые активно спонсируются Польшей, могут вызвать интерес правоохранительных органов этой страны ЕС.

Откровенное интервью бывшего главреда признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича вызвало большой резонанс в Польше. Так, в материале ИА BALTNEWS отмечается, что наибольший интерес у поляков вызвало указание им на «прямую поддержку», которую белорусские оппозиционеры получают из государственных средств Польши и Литвы для проведения своих протестов и иных акций в Белоруссии.

«Фактически Протасевич бросает тень подозрения не только на коррупционные действия белорусской оппозиции, которые относятся к польскому бюджету, как к дойной корове, но и на польских политиков из нынешней правящей партии», — цитируют в издании слова комментатор портала Onet.pl, а ранее польского дипломата в Минске, Витольда Юраша.

Он отметил, что для Варшавы было бы неразумно открыто переводить средства для белорусских оппозиционеров «напрямую из служб или из бюджета». В итоге процесс финансирования антибелорусских проектов, который осуществляется скрытно, путем непосредственной передачи денег, «создает исключительно удобную возможность для коррупции» в правящих кругах Польши. Это обстоятельство вызвало особую тревогу у Юраша, который по итогам анализа ситуации выразил уверенность в том, что подобное развитие событий должно серьезно заинтересовать правоохранительные органы его страны.

Ранее рассказывалось, как Протасевич завершил свое интервью со слезами на глазах.