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08 июня 13:49
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новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
Все новости

Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о белорусской оппозиции

Политика
Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о белорусской оппозиции
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

Варшава, 8 июня. Оппозиционные белорусские проекты, которые активно спонсируются Польшей, могут вызвать интерес правоохранительных органов этой страны ЕС.

Откровенное интервью бывшего главреда признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича вызвало большой резонанс в Польше. Так, в материале ИА BALTNEWS отмечается, что наибольший интерес у поляков вызвало указание им на «прямую поддержку», которую белорусские оппозиционеры получают из государственных средств Польши и Литвы для проведения своих протестов и иных акций в Белоруссии.

«Фактически Протасевич бросает тень подозрения не только на коррупционные действия белорусской оппозиции, которые относятся к польскому бюджету, как к дойной корове, но и на польских политиков из нынешней правящей партии», — цитируют в издании слова комментатор портала Onet.pl, а ранее польского дипломата в Минске, Витольда Юраша.

Он отметил, что для Варшавы было бы неразумно открыто переводить средства для белорусских оппозиционеров «напрямую из служб или из бюджета». В итоге процесс финансирования антибелорусских проектов, который осуществляется скрытно, путем непосредственной передачи денег, «создает исключительно удобную возможность для коррупции» в правящих кругах Польши. Это обстоятельство вызвало особую тревогу у Юраша, который по итогам анализа ситуации выразил уверенность в том, что подобное развитие событий должно серьезно заинтересовать правоохранительные органы его страны.

Ранее рассказывалось, как Протасевич завершил свое интервью со слезами на глазах.

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Все новости / Политика / Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о белорусской оппозиции
белоруссия польша протасевич оппозичия
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