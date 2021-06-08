Максакова заявила, что ее хотели убить вместе с Вороненковым

Москва, 8 июня. Оперная дива Мария Максакова рассказала, что она могла умереть вместе со своим вторым мужем. В студии «Прямого эфира» артистка заявила, что ее должны были убить.

Максакова в студии телеканала «Россия-1» заявила, что убийцы ее мужа, беглого депутата Дениса Вороненкова хотели расквитаться и с ней. Однако ей удалось спастись лишь по счастливой случайности.

«У меня складывается впечатление, что кто бы ни планировал убийство Дениса, он рассчитывал, что рядом с ним погибну и я тоже. Более того, я всегда ходила с ним рядом, это было очевидно. Это чистая случайность, что меня в тот день не было рядом», — призналась оперная певица.

Максакова считает, что все проблемы в ее жизни происходят именно после смерти Вороненкова. По ее словам, раз она не умерла, то ее спокойно можно «доводить», лишать самого дорогого и всячески унижать.

«Такое впечатление, раз я там не полегла, то можно меня доводить меня до исступления. Лишать меня общения с детьми. Говорить мне, что я никто. Всячески меня уничтожать. Тогда быстро не получилось, так давайте растянем это на годы», — заявила Максакова.

Почти два месяца назад в суд на оперную певицу подали ее родные дети, за которых она активно борется с бывшим мужем. Наследники требуют от Максаковой вернуть им квартиру в столице. Однако она убеждена, что иск — это дело рук ее экс-супруга.