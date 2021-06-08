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08 июня 13:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:48
Общество
«Не пропадать же добру»: водитель и охранник на месте ДТП допили разбившееся пиво
13:48
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Малькова ответила на очередную провокацию Макеевой
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
Все новости

Максакова заявила, что ее хотели убить вместе с Вороненковым

Шоу-бизнес
Максакова заявила, что ее хотели убить вместе с Вороненковым
Prt Scr youtube.com/channel/Россия 1

Москва, 8 июня. Оперная дива Мария Максакова рассказала, что она могла умереть вместе со своим вторым мужем. В студии «Прямого эфира» артистка заявила, что ее должны были убить.

Максакова в студии телеканала «Россия-1» заявила, что убийцы ее мужа, беглого депутата Дениса Вороненкова хотели расквитаться и с ней. Однако ей удалось спастись лишь по счастливой случайности.

«У меня складывается впечатление, что кто бы ни планировал убийство Дениса, он рассчитывал, что рядом с ним погибну и я тоже. Более того, я всегда ходила с ним рядом, это было очевидно. Это чистая случайность, что меня в тот день не было рядом», — призналась оперная певица.

Максакова считает, что все проблемы в ее жизни происходят именно после смерти Вороненкова. По ее словам, раз она не умерла, то ее спокойно можно «доводить», лишать самого дорогого и всячески унижать.

«Такое впечатление, раз я там не полегла, то можно меня доводить меня до исступления. Лишать меня общения с детьми. Говорить мне, что я никто. Всячески меня уничтожать. Тогда быстро не получилось, так давайте растянем это на годы», — заявила Максакова.

Почти два месяца назад в суд на оперную певицу подали ее родные дети, за которых она активно борется с бывшим мужем. Наследники требуют от Максаковой вернуть им квартиру в столице. Однако она убеждена, что иск — это дело рук ее экс-супруга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Максакова заявила, что ее хотели убить вместе с Вороненковым
максакова вороненков прямой эфир
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