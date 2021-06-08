ФАН публикует список пострадавших при стрельбе возле школы под Волгоградом

Волгоград, 8 июня. Двое детей получили ранения в результате вооруженного нападения мужчины возле школы №15 в городе Волжский. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших.

Дмитрий, 2005 года рождения, получил ранения мягких тканей правой голени, а Александр, 2006 года рождения, — ранения мягких тканей правого предплечья. В настоящий момент подростки находятся в травматологическом пункте, информация об огнестрельном ранении не подтвердилась.

По предварительным данным, стрелявший мужчина славянской внешности со щетиной, на вид 35-40 лет. В момент стрельбы был в джинсах и ветровке. Сотрудники полиции уже разыскивают предполагаемого злоумышленника.