Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ

Махачкала, 8 июня. Некоторые дагестанские школьники, учащиеся на отлично, уходят после девятого класса из-за страха перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). При этом боязнь, как правило, формируется родителями этих детей, считает директор махачкалинской школы №42 Тимур Саркаров.

«Я знаю очень много способных детей, с хорошими результатами, даже круглых отличников, которые с девятого класса уходят, боясь этого экзамена», — рассказал он в эфире телеканала ГТРК «Дагестан».

Саркаров пояснил, что этот страх вбивается в головы детей их же родителями. Это приводит к тому, что даже способные ученики не выдерживают психологическую нагрузку.

«Огромная ошибка наших родителей заключается в том, что они очень боятся ЕГЭ. Они все это накручивают настолько, что и дети начинают его бояться. Родители говорят, что он не сдаст экзамен, хотя ребенок спокойно бы его сдал. Если школьник учится, то этого вполне достаточно, чтобы сдать ЕГЭ», — сказал директор столичной школы.

Саркаров возглавил СОШ №42 в Махачкале летом 2019 года после победы на региональном кадровом конкурсе управленцев «Мой Дагестан». До этого он преподавал в этом учебном заведении информатику.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские вузы не планируют отказываться от системы ЕГЭ и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. В региональном минобрнауки также заявляли, что ЕГЭ зарекомендовал себя как инструмент для объективный оценки знаний учащихся.