Барак Обама рассказал об участии дочерей в протестах BLM

Вашингтон, 8 июня. Дочери экс-президента США Барака Обамы участвовали в протестах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом рассказал сам бывший глава государства.

Барак Обама подтвердил, что его дочери принимали участие в протестах террористического движения Black Lives Matter. Экс-президент США в интервью CNN поделился беспокойством о безопасности детей. По его словам, Саша и Малия «тонко чувствуют добро и зло». Обама уверен, что его дочерям и многим их ровесникам важно не просто «поднять шум», а «изменить систему». Дети бывшего руководителя страны являются студентками.

Суд присяжных в Миннеаполисе вынес приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который применил удушающий прием в момент задержания Флойда. Американца признали виновным в непредумышленном убийстве.