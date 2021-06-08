Авербух заявил о полном переходе Евгении Медведевой в его шоу

Москва, 8 июня. Фигуристка Евгения Медведева перешла в команду тренера Ильи Авербуха для участия в шоу «Анна Каренина», над которым продолжается работа.

Хореограф сообщил, что в этом году выйдет новый ледовый проект, в котором участвуют многие звезды фигурного катания. «Анну Каренину», по его словам, хотели выпустить еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса сделать этого не удалось, пишет Teleprogramma.pro.

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж. Она тоже ищет, мечется по сюжету», — заявил Авербух в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

В середине мая стало известно о непопадании фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на следующий сезон. Обе спортсменки пропустили предыдущий сезон.