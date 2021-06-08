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08 июня 13:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:47
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о задержании армянского диверсанта
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
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Авербух заявил о полном переходе Евгении Медведевой в его шоу

  /   Обновлено: 08 июня 2021 12:59
Спорт
Авербух заявил о полном переходе Евгении Медведевой в его шоу
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева/Evgenia Medvedeva

Москва, 8 июня. Фигуристка Евгения Медведева перешла в команду тренера Ильи Авербуха для участия в шоу «Анна Каренина», над которым продолжается работа.

Хореограф сообщил, что в этом году выйдет новый ледовый проект, в котором участвуют многие звезды фигурного катания. «Анну Каренину», по его словам, хотели выпустить еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса сделать этого не удалось, пишет Teleprogramma.pro.

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж. Она тоже ищет, мечется по сюжету», — заявил Авербух в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

В середине мая стало известно о непопадании фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на следующий сезон. Обе спортсменки пропустили предыдущий сезон.

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Все новости / Спорт / Авербух заявил о полном переходе Евгении Медведевой в его шоу
авербух медведева фигурное катание
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