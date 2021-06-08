Банки в РФ могут начать сообщать о запросах госорганов недружественных стран

Москва, 8 июня. Российские банки могут обязать передавать Росфинмониторингу и Центробанку информацию о получаемых от госорганов недружественных стран запросах по раскрытию конфиденциальных данных.

По мнению ЦБ, существует высокий риск использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о финансовых операциях, проходящих через российские банки. Законопроект уже прошел обсуждение и был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как говорится в экспертном заключении, работа над проектом нацелена на противодействие недружественным инициативам США и других государств. Минфин и Минюст США на сегодняшний день могут требовать предоставлять конфиденциальные сведения у любых иностранных банков, которые имеют корреспондентский счет в Соединенных Штатах. В ЦБ считают, что это повышает риски использования Вашингтоном этого права для получения ранее недоступной информации о финансовых операциях.

Российские банки уже обязали объяснять отказ клиенту в предоставлении «ипотечных каникул». Соответствующий закон вступил в силу с 6 июня 2021 года.