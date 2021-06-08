Компания «Сургутнефтегаз» признана самой прибыльной в России по итогам 2020 года

Москва, 8 июня. Наиболее прибыльной отечественной корпорацией признана компания «Сургутнефтегаз» по итогам прошлого года. Показатель составил 743 млрд рублей.

Организация сместила с позиции компанию «Газпром», которая оказалась лидером в 2019 году. Тогда чистая прибыль находилась на уровне 1,3 трлн рублей. Вторую строчку рейтинга Forbes занял «Норильский никель» со значением 264 млрд рублей. Полученный результат на 29% меньше, чем годом ранее. Третье место досталось предприятию «Роснефть» (181 млрд рублей), передает «Интерфакс».

Многие организации пострадали от пандемии, карантинных мер и падения потребительского спроса в минувшем году. Аналитики ранее сообщили, что после отмены ограничений увеличилось число конфликтов в бизнес-секторе. Среди вероятных причин выделяется волна банкротств, падение количества крупных предприятий и возобновление экономической активности.