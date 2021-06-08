В ГИБДД заявили, что электросамокаты делают дороги безопаснее

Москва, 8 июня. Электросамокаты делают дороги безопаснее, заявили представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Ситуация на дорогах становится безопаснее, так как люди выбирают передвижение на электросамокатах вместо личных автомобилей. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения ГИБДД Дмитрий Митрошин. Он отметил, что не все электросамокаты способны разогнаться до 100 километров в час.

До этого сообщалось, что почти половина жителей России поддерживает введение ограничений на вождение электросамокатов. Исследование провел сервис SuperJob.