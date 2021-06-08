Ростов-на-Дону станет городом с самой низкой ставкой по ипотеке

Ростов-на-Дону, 8 июня. Ростовская область стала первой, кто подписал соглашение с «ДОМ.РФ» на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь оператором всех жилищных программ, реализуемых в регионе, станет госкорпорация.

Генеральный директор Института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что если сложить ипотечные программы области и объединить усилия, то можно добиться значительного снижения ипотечного кредита в пределах 3,5-2 %.

Можно сказать, что теперь Ростовская область становится пилотной площадкой для внедрения нового проекта направленного на повышение мер государственной поддержки для отдельно взятых категорий граждан.

В свою очередь губернатор области Василий Голубев отметил, что реализация проекта, начнется уже в третьем квартале текущего года. По его мнению, данный проект отразится на жилищных условиях практически каждой донской семьи.

Согласно новому соглашению, «ДОМ.РФ» в первую очередь профинансирует создание необходимой инфраструктуры на территории старого ростовского аэропорта. Именно здесь в ближайшем будущем появится новый городской район. Первые 6 млрд рублей на освоение территорий поступят в регион уже в начале 2022 года.

Ранее ФАН рассказывал, как льготная ипотека увеличивает спрос на покупку жилья в России, при этом вызывая рост цен на 15-20%. В настоящее время вокруг льготной ипотеки разгорелась дискуссия в правительственных кругах.