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новостей
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
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Ростов-на-Дону станет городом с самой низкой ставкой по ипотеке

Общество
Ростов-на-Дону станет городом с самой низкой ставкой по ипотеке
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 8 июня. Ростовская область стала первой, кто подписал соглашение с «ДОМ.РФ» на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь оператором всех жилищных программ, реализуемых в регионе, станет госкорпорация. 

Генеральный директор Института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что если сложить ипотечные программы области и объединить усилия, то можно добиться значительного снижения ипотечного кредита в пределах 3,5-2 %.

Можно сказать, что теперь Ростовская область становится пилотной площадкой для внедрения нового проекта направленного на повышение мер государственной поддержки для отдельно взятых категорий граждан.

В свою очередь губернатор области Василий Голубев отметил, что реализация проекта, начнется уже в третьем квартале текущего года. По его мнению, данный проект отразится на жилищных условиях практически каждой донской семьи.

Согласно новому соглашению, «ДОМ.РФ» в первую очередь профинансирует создание необходимой инфраструктуры на территории старого ростовского аэропорта. Именно здесь в ближайшем будущем появится новый городской район. Первые 6 млрд рублей на освоение территорий поступят в регион уже в начале 2022 года.

Ранее ФАН рассказывал, как льготная ипотека увеличивает спрос на покупку жилья в России, при этом вызывая рост цен на 15-20%. В настоящее время вокруг льготной ипотеки разгорелась дискуссия в правительственных кругах.

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Все новости / Общество / Ростов-на-Дону станет городом с самой низкой ставкой по ипотеке
ипотека ростов-на-дону льготы дом
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