Белый дом не ожидает значительных результатов от саммита Путина и Байдена

Вашингтон, 8 июня. Вашингтон не рассчитывает на значительные результаты от встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Такими ожиданиями от предстоящего саммита США и РФ в Женеве поделился на пресс-конференции в Белом доме помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго», — заявил он.

Встреча позволит Байдену прямо сказать Путину о намерениях Вашингтона и услышать соответствующие ожидания от российской стороны, отметил Салливан.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, удастся ли Байдену разговаривать с Путиным в Женеве «с позиции силы».