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08 июня 13:47
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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
Все новости

Белый дом не ожидает значительных результатов от саммита Путина и Байдена

Политика
Белый дом не ожидает значительных результатов от саммита Путина и Байдена
pixabay.com

Вашингтон, 8 июня. Вашингтон не рассчитывает на значительные результаты от встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Такими ожиданиями от предстоящего саммита США и РФ в Женеве поделился на пресс-конференции в Белом доме помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго», — заявил он.

Встреча позволит Байдену прямо сказать Путину о намерениях Вашингтона и услышать соответствующие ожидания от российской стороны, отметил Салливан.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, удастся ли Байдену разговаривать с Путиным в Женеве «с позиции силы».

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путин белый дом байден
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