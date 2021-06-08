Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации

Москва, 8 июня. Известный российский телеведущий Дмитрий Борисов опроверг информацию о своей госпитализации. В новой публикации звезда Первого канала рассказала о самочувствии.

Некоторое время назад в Сети стала активно распространяться информация о госпитализации ведущего программы «Пусть говорят». По информации некоторых источников, журналист попал в больницу с коронавирусом.

Сам Борисов опроверг домыслы о госпитализации, но подтвердил, что у него коронавирус нового типа. В больницу он ходил по совсем другим причинам.

«Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Коронация наследника престола состоялась. Мне оборвали телефон после полуправды из интернета, но все не так плохо. Зачем нагородили лишних слов, не знаю. Жаль только, что успели перепугаться близкие», — написал ведущий на своей странице в Instagram.

Из симптомов у Борисова была только повышенная температура, обоняние и вкусовые ощущения остались на месте. Он отметил, что действительно заезжал в больницу, но для того, чтобы сделать КТ.

В публикации о своем состоянии Борисов призвал поклонников следить внимательнее за его эфирами на Первом канале. В одном из последних выпусков гостем стал вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов, который подвергся нападению. Гости студии раскрыли предполагаемых виновных инцидента.