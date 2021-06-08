Пострадавшие при стрельбе у школы в Волжском получили легкие травмы

Волгоград, 8 июня. Травмы при стрельбе у школы в Волжском получили два подростка 14 и 15 лет. Они получили несерьезные ранения и обратились к медсестре в учреждении. Работники вызвали скорую.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям за территорией школы на улице Энтузиастов в поселке Краснооктябрьский, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщал ФАН.