Режим повышенной готовности объявили в Ленобласти из-за радиоактивного объекта

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил о введении режима повышенной готовности из-за передачи радиоактивного объекта от одного ведомства другому.

Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Передача осуществляется на территории поселка Кузьмолово. На данный момент специалисты не зафиксировали превышений радиационного фона.

Какой именно объект находится в Ленобласти, не сообщается, однако угрозы для людей он не представляет. Местные жители будут ежедневно получать обновленную информацию о ситуации.