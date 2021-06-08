В Кот-д’Ивуаре стартовала крупнейшая выставка вооружений ShieldAfrica

Абиджан, 8 июня. Международная выставка ShieldAfrica в области обороны открылась в городе Абиджан на юге Кот-д’Ивуара.

На открытии выставки присутствовал министр обороны Кот-д’Ивуара Тене Бираима Уаттара, сообщают организаторы. Мероприятие собрало 84 делегации из 34 африканских государств. Представители разных стран прибыли для ознакомления с новейшими разработками в области вооружений.

Всего в выставке участвует 90 корпораций из 22 стран мира. Россию представляет делегация «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пройдет международный военно-технический форум «Армия-2021».