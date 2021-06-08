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08 июня 13:47
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новостей
13:46
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
Все новости

В Латакии после 11-летнего перерыва возобновились конные скачки

Новости Сирии
В Латакии после 11-летнего перерыва возобновились конные скачки
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Латакия, 8 июня. В спортивном городке Аль-Асад в сирийской провинции Латакия прошел забег чистокровных арабских скакунов. Скачки в провинции возобновились впервые за последние 11 лет: спорт-деятельность в регионе была надолго прервана из-за активности террористических группировок.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, после долгого перерыва ипподром спортивного городка вновь готов принимать на своих трибунах граждан, вернувшихся домой после освобождения этих земель от террористов. Местный стадион претерпел значительные изменения, однако после проведения масштабных восстановительных работ он функционирует в полную силу.

Забег, который традиционно проводился в Латакии с 1987 года, состоялся под эгидой администрации губернатора провинции, Всеобщей спортивной федерации Сирии и Ассоциации чистокровных арабских скакунов.

В Латакии после 11-летнего перерыва возобновились конные скачки
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Участники соревнований начали мероприятие с впечатляющих выступлений с использованием специального оборудования и выполнением основных элементов конного спорта — прыжков через барьеры, менки ног на галопе и прочих.

На мероприятии выступил почетный президент Сирийской ассоциации чистокровных арабских скакунов и член исполнительного комитета Всемирной организации заводчиков арабских лошадей Бассель аль-Джадаан, который заявил:

«Из-за войны, которая произошла в Сирии, наша ассоциация вынуждена была прекратить проведение спортивных мероприятий. Однако теперь, после восстановления ипподрома в Аль-Асад мы можем вернуть соревнования в прежнее русло».

В Латакии после 11-летнего перерыва возобновились конные скачки
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Последний забег чистокровных арабских скакунов в Латакии прошел в декабре 2010 года, после чего подобные мероприятия в провинции были поставлены на долгую паузу, продлившуюся более 10 лет.

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сирия спорт латакия
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