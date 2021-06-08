В Латакии после 11-летнего перерыва возобновились конные скачки

Латакия, 8 июня. В спортивном городке Аль-Асад в сирийской провинции Латакия прошел забег чистокровных арабских скакунов. Скачки в провинции возобновились впервые за последние 11 лет: спорт-деятельность в регионе была надолго прервана из-за активности террористических группировок.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, после долгого перерыва ипподром спортивного городка вновь готов принимать на своих трибунах граждан, вернувшихся домой после освобождения этих земель от террористов. Местный стадион претерпел значительные изменения, однако после проведения масштабных восстановительных работ он функционирует в полную силу.

Забег, который традиционно проводился в Латакии с 1987 года, состоялся под эгидой администрации губернатора провинции, Всеобщей спортивной федерации Сирии и Ассоциации чистокровных арабских скакунов.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Участники соревнований начали мероприятие с впечатляющих выступлений с использованием специального оборудования и выполнением основных элементов конного спорта — прыжков через барьеры, менки ног на галопе и прочих.

На мероприятии выступил почетный президент Сирийской ассоциации чистокровных арабских скакунов и член исполнительного комитета Всемирной организации заводчиков арабских лошадей Бассель аль-Джадаан, который заявил:

«Из-за войны, которая произошла в Сирии, наша ассоциация вынуждена была прекратить проведение спортивных мероприятий. Однако теперь, после восстановления ипподрома в Аль-Асад мы можем вернуть соревнования в прежнее русло».

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Последний забег чистокровных арабских скакунов в Латакии прошел в декабре 2010 года, после чего подобные мероприятия в провинции были поставлены на долгую паузу, продлившуюся более 10 лет.