Алтайские спасатели эвакуировали застрявших на острове туристов

Барнаул, 8 июня. Пожарные Алтайского края спасли троих туристов и собаку, застрявших на острове. Инцидент произошел в 15 км от села Чемал.

В 20:25 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение, что трое туристов с собакой оказались отрезанными на острове. Из-за того, что за ночь уровень воды поднялся, они не могли самостоятельно добраться до берега.

Ближе к вечеру пожарные эвакуировали туристов с острова. Их состояние было признано удовлетворительным. В спасении участвовали три человека личного состава МЧС и одна единица техники.

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