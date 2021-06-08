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13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
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Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
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Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов

Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
Федеральное агентство новостей  / 

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект об исключении русских и других народов из числа коренных ведет к расколу государства. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Затулин выступил на пленарном заседании 8 июня по поводу заявления депутатов о недопустимости этой инициативы. Парламентарии поддержали это заявление большинством голосов, передает корреспондент ФАН. Представители Госдумы направят принятое заявление своим зарубежным коллегам.

«Мы обратились по целому ряду адресов, включая президента и правительство России, а также ООН, межпарламентские ассамблеи, в том числе ПАСЕ. Обратились к парламентам европейских государств», — рассказал ФАН Константин Затулин.

Он отметил, что инициаторы российского заявления хорошо понимают, что действия украинского лидера происходят зачастую «под патронатом со стороны русофобски настроенных западных стран». Тем не менее, парламентарии надеются на разумную реакцию со стороны своих коллег в Европе.

«Этот законопроект ставит в очень сложное положение целый ряд соседних с Украиной государств. Их соотечественники проживают на территории Украины: это поляки, венгры, болгары, молдаване, русины. Все они в случае принятия этого закона не смогут считаться коренными народами. Мы рассчитываем на то, что в этих странах обратят внимание на происходящее», — добавил Затулин.

Депутат Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из коренных народов
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Собеседник ФАН подчеркнул, что в адресатах обращения, которое будет направлено Госдумой, есть и непосредственно Верховная рада Украины. Законопроект пока не принят, но при этом внесен с формулировкой Владимира Зеленского о необходимости его принятия в сжатые сроки.

«Он считает его неотложным, как будто у Украины нет ни других целей, ни задач на сегодняшний день. Мы надеемся, что у Верховной рады все-таки хватит ума понять, к чему ведут подобные инициативы президента — они ведут к расколу Украины. Так что, пожалуйста, завтра не обвиняйте нас в том, что ваша страна развалилась. Вы сами для этого делаете более чем достаточно», — заявил Константин Затулин.

Согласно законопроекту, право называться коренными народами этой страны, кроме украинцев, останется только у крымских татар, крымчаков и караимов, которые проживают не на Украине, а на территории российской Республики Крым.

«Росчерком пера права называть себя коренными народами лишаются миллионы русских — 17 с лишним процентов, по последней переписи; сотни тысяч белорусов — 0,57%, молдаване — тоже примерно половина процента населения по последней переписи, — ранее подчеркнул Константин Затулин в своем докладе на пленарном заседании. — Власти Украины, по сути, идут по пути нацистского Третьего рейха или, в современном варианте, по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах и на практике позорный титул «неграждане» для своего русского населения».

В своем заявлении Государственная дума обозначила инициативу украинского лидера как «вопиющую провокацию, направленную на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами», а также как оскорбление исторической памяти и новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.

Депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ, парламентским ассамблеям Организации Договора о коллективной безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, парламентам государств-членов Евросоюза с призывом осудить эту инициативу.

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Все новости / Политика / Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
украина владимир зеленский константин затулин коренные народы
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