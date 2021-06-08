Корпус РКК «Энергия» получил повреждение в ходе строительных работ

Москва, 8 июня. Один из корпусов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» получил повреждения во время строительных работ, заявили представители организации.

РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») занимается строительством космических кораблей «Союз» и «Прогресс». В ходе этих работ произошла деформация фундамента одного из корпусов, и просела почва, передает РИА Новости.

Уже создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины инцидента и заниматься вопросами устранения последствий. Сейчас рассматриваются различные варианты перемещения космических кораблей на другие территории предприятия, либо же укрепления поврежденного корпуса. Угроза дальнейшей деформации фундамента отсутствует.

Ранее сообщалось, что Роскосмос анонсировал следующий старт ракет с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb будет запущена 1 июля.