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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
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Корпус РКК «Энергия» получил повреждение в ходе строительных работ

Армия
Корпус РКК «Энергия» получил повреждение в ходе строительных работ
wikipedia.org  /  CC0

Москва, 8 июня. Один из корпусов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» получил повреждения во время строительных работ, заявили представители организации.

РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») занимается строительством космических кораблей «Союз» и «Прогресс». В ходе этих работ произошла деформация фундамента одного из корпусов, и просела почва, передает РИА Новости.

Уже создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины инцидента и заниматься вопросами устранения последствий. Сейчас рассматриваются различные варианты перемещения космических кораблей на другие территории предприятия, либо же укрепления поврежденного корпуса. Угроза дальнейшей деформации фундамента отсутствует.

Ранее сообщалось, что Роскосмос анонсировал следующий старт ракет с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb будет запущена 1 июля.

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ркк энергия роскосмос космические корабли
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