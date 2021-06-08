Володин рассказал о мерах сокращения долговой нагрузки регионов

Москва, 8 июня. Поправки в Бюджетный кодекс РФ позволят сократить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс». По словам председателя нижней палаты парламента, поправки установят более ранний срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму до 15 сентября.

«Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — объяснил Володин.

Он добавил, что в законопроекте говорится о замещении дорогих коммерческих кредитов бюджетными, условия по которым более привлекательные. Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут, в свою очередь, реструктуризированы, подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, у регионов появится новый инструмент развития в виде инфраструктурных займов. Объем инвестиций за 2,5 года составит не менее 500 млрд рублей, заключил Володин.

Пресс-служба Совета Федерации ранее сообщила о намерении повышать финансовую устойчивость регионов совместно с ВЭБ.РФ. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях ПМЭФ-2021.