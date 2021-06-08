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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
Все новости

Онищенко назвал наглостью условия для СМИ на саммите Путина и Байдена

847
Политика
Онищенко назвал наглостью условия для СМИ на саммите Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июня. Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко жестко раскритиковал условия для журналистов на саммите Россия — США в Женеве.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что на саммит не будут аккредитованы представители СМИ, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Работать разрешат якобы лишь тем журналистам, которые предоставят сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Евросоюзом.

Онищенко заявил, что отказывается верить в правдивость такого решения и склонен думать, что это фейк в преддверии встречи Путина и Байдена.

«Вот это уже наглость! До такой глупости даже Госдеп США додуматься не мог!» — рассказал депутат.

Как считает парламентарий, на Западе существует информационная кампания против российских вакцин от коронавируса, поэтому ситуацию стоит воспринимать как элемент рыночной борьбы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас готовится программа переговоров между Путиным и Байденом. По словам Ушакова, пока рано говорить о том, будут ли подписаны какие-либо документы во время саммита.

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Все новости / Политика / Онищенко назвал наглостью условия для СМИ на саммите Путина и Байдена
путин онищенко байден
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