Онищенко назвал наглостью условия для СМИ на саммите Путина и Байдена

Москва, 8 июня. Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко жестко раскритиковал условия для журналистов на саммите Россия — США в Женеве.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что на саммит не будут аккредитованы представители СМИ, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Работать разрешат якобы лишь тем журналистам, которые предоставят сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Евросоюзом.

Онищенко заявил, что отказывается верить в правдивость такого решения и склонен думать, что это фейк в преддверии встречи Путина и Байдена.

«Вот это уже наглость! До такой глупости даже Госдеп США додуматься не мог!» — рассказал депутат.

Как считает парламентарий, на Западе существует информационная кампания против российских вакцин от коронавируса, поэтому ситуацию стоит воспринимать как элемент рыночной борьбы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас готовится программа переговоров между Путиным и Байденом. По словам Ушакова, пока рано говорить о том, будут ли подписаны какие-либо документы во время саммита.