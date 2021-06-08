Бывший муж Максаковой едва не набросился на Соседова в студии «Прямого эфира»

Москва, 8 июня. Бывший муж певицы Марии Максаковой Далхат Халаев пригрозил музыкальному критику Сергею Соседову, оскорбившему знаменитость. Перепалка случилась в эфире шоу «Прямой эфир».

Халаеву не понравилась реакция Соседова на пропажу 500 тысяч долларов и кражу картин из квартиры звезды. Критик, усомнившись, что это имело место быть, назвал произошедшую ситуацию фарсом. Кроме того, он оскорбительно высказался о Максаковой.

Бывший возлюбленный исполнительницы не выдержал и едва не набросился с кулаками на музыкального критика, пишет Teleprogramma.pro.

«Я тебе потом расскажу, откуда она деньги берет, если ты не убежишь. Пусть расценивает мои слова как угрозу. Я хочу, чтобы он рот закрыл!» — сказал Халаев в адрес Соседова.

Максакова переживает не лучшие времена в жизни. В прошлом месяце она подала в суд на экс-возлюбленного Владимира Тюрина, который препятствует ее общению с детьми. Артистка считает, что бывший гражданский муж настраивает наследников против нее. Через суд знаменитость планирует лишить бывшего избранника родительских прав.