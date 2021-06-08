Подстрелившего детей возле школы волгоградца разыскивает полиция

Волжский, 8 июня. Полиция разыскивает злоумышленника, выстрелившего из огнестрельного оружия в двух подростков возле школы в Волгоградской области.

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в поселке Краснооктябрьский. В экстренные службы поступил звонок от завуча школы №15, которая сообщила о двух раненых мальчиках.

Ребята забежали в учебное заведение и попросили помощи. Их госпитализировали с повреждениями в области ноги и предплечья. Предположительно, стрелок использовал пневматическое оружие. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.