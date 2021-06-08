Украина проверит дамбу на Северо-Крымском канале из-за возможной техногенной аварии

Киев, 8 июня. Проверку дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала проведут на предмет возможной техногенной аварии.

Исследованием займутся представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с Госслужбой по ЧС. Об этом сообщил министр экологии страны Роман Абрамовский.

Северо-Крымский канал построили, чтобы заблокировать водоснабжение полуострова. Согласно сведениям украинских СМИ, дамба начала разрушаться.

До этого сообщалось, что Правительство Украины обсуждает проект по укреплению дамбы, которая расположена на 107-м км Северо-Крымского канала. Это усилит водную блокаду Крыма.