Суд Гааги сообщил, что останки двух пассажиров MH17 до сих пор не найдены

Гаага, 8 июня. Останки двух пассажиров малайзийского «боинга», потерпевшего крушение на Украине, до сих пор не нашли. Об этом сообщили в голландском суде.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» сообщил, что специалисты установили личности 296 человек, погибших при крушении «боинга». Останки двух человек так и не обнаружили.

«В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны», — сказал судья.

Он добавил, что телефоны этих людей были подключены к «вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол»», снимки которого обнаружили в мобильных устройствах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за делом о крушении Boeing-777. Он добавил, что Москва не может повлиять на ход расследования, так как не имеет к нему никакого отношения.