Суд Гааги сообщил, что останки двух пассажиров MH17 до сих пор не найдены

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08 июня 13:46
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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
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Суд Гааги сообщил, что останки двух пассажиров MH17 до сих пор не найдены

Политика
Суд Гааги сообщил, что останки двух пассажиров MH17 до сих пор не найдены
vk.com  /  Mazyar Asadi / ZUMAPRESS.com

Гаага, 8 июня. Останки двух пассажиров малайзийского «боинга», потерпевшего крушение на Украине, до сих пор не нашли. Об этом сообщили в голландском суде.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» сообщил, что специалисты установили личности 296 человек, погибших при крушении «боинга». Останки двух человек так и не обнаружили.

«В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны», — сказал судья.

Он добавил, что телефоны этих людей были подключены к «вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом Схипхол»», снимки которого обнаружили в мобильных устройствах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за делом о крушении Boeing-777. Он добавил, что Москва не может повлиять на ход расследования, так как не имеет к нему никакого отношения.

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Все новости / Политика / Суд Гааги сообщил, что останки двух пассажиров MH17 до сих пор не найдены
суд mh17 гаага
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