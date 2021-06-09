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09 июня 03:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
02:00
Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
Все новости

Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО

Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
ПолитРоссия  / 

Как только в Соединенных Штатах и НАТО увидели новое вооружение России, так сразу же пригласили Москву на переговоры. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета Россия — НАТО (СРН). Он подчеркнул, что заседания в данном формате не проводились на протяжении 19 месяцев.

«У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», — отметил он.

Столтенберг также назвал основные темы, которые НАТО планирует обсудить с Москвой. Среди них он упомянул обсуждение военных маневров для «предотвращения недопонимания и возможной эскалации» и установление необходимого уровня прозрачности в военной деятельности сторон.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», — заявил генсек.

По словам генсека, Альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но все еще не получил положительного ответа. По его словам, «мяч теперь находится на стороне России». Столтенберг заключил, что лучший способ для снижения уровня напряженности — это диалог в формате Совета Россия — НАТО.

Капитан первого ранга указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
Global Look Press  / Sergey Starostenko

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что все «американские пугалки» против России с треском провалились, поскольку страна достойно выстояла перед всеми экономическими и политическими санкциями.

«НАТО находится в определенной растерянности из-за того, все попытки силового давления на Россию — военные учения у границ РФ, экономические и политические санкции — не вызывает у руководства нашей страны и армии никаких чувств. Американские пугалки уже не срабатывают. Они подключили уже и Украину, но ничего не получается. США обложили различными ограничениями Россию как индейцев бусами. Но санкции показали, что Россия самодостаточная страна в экономическом плане», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
Новостное агентство «Харьков»  / 

Также капитан первого ранга рассказал, что новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО. Именно страх перед «Кинжалом», «Авангардом», «Цирконом» и «Посейдоном» заставил руководство Североатлантического альянса пригласить Российскую Федерацию на переговоры.

«Что касается военного компонента, то сам факт наличия у России новых видов вооружения пугает США. Я сейчас говорю о гиперзвуковых ракетах: «Кинжал», «Авангард», «Циркон». Я уже не говорю о «Посейдоне». Американцы понимают, что это все не компьютерная игра, ситуация очень серьезная. Йенс Столтенберг также понимает, что необходимо остановиться и осмотреться. Ведь все американские пугалки против России не работают.

Очевидно, что нынешняя Россия — это уже не та страна, которая была в 90-х и 2000-х. Сегодня по некоторым видам вооружения, американцы значительно от нас отстают. Наше гиперзвуковое оружие кардинально поменяло расстановку сил и делает фактически невозможным применение США авианосной группировки — главной американской фишки, которая у них была во всех морях и океанах. Гиперзвуковое оружие — русское чудо, которое все же заставило американцев остановиться и оценить реальность», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудили партнерство страны с американской стороной и НАТО. Они, мягко говоря, очень туманные.

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россия сша нато
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