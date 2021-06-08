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08 июня 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
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Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена

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Политика
Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

В Соединенных Штатах нет политических сил, способных на революционные решения в сфере международных отношений. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство не ожидает, что грядущая встреча Джо Байдена и Владимира Путина принесет значительные результаты и сильно повлияет на международную обстановку.

«Действительно, ожидать каких-то прорывов не стоит, — подтвердил Вассерман.— Раскол в американском обществе невероятно широк и углубляется прямо на наших глазах. Как я и прогнозировал, мятежи и грабежи под лозунгом Black Lives Matter продолжаются, а денег уже напечатано столько, что весь мировой рынок не может их переварить. Но этого мало: в ближайшие четыре года Демократическая партия обещает выпустить еще 10 трлн долларов! А это в свою очередь означает, что американская валюта не сможет служить полноценным средством платежа в международном взаиморасчете».

Политолог отметил, что последствия у этого будут катастрофическими, в частности возможен крах западной финансовой системы в целом.

Вассерман призвал не ожидать прорывов от встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

«Конечно, это не все, а только самые очевидные кошмары нашего городка, — подчеркнул эксперт. — Но зачем же в таком случае Владимиру Путину встречаться с Байденом — руководителем этого, как говорят сами американцы, провалившегося государства? Ну, во-первых, оно может полностью стереть с лица земли нашу страну, если пожелает, — правда, ценой собственного уничтожения. А во-вторых, США все-таки еще могут выбраться из кризиса, если руководство в них поменяется на более вменяемое. Так что нам с ними еще жить и работать на этой планете».

Собеседник ФАН прокомментировал заявление Байдена о том, что он собирается говорить с Путиным «с позиции силы».

«Это означает, что, если переговоры не увенчаются приемлемым для тебя результатом, ты перейдешь к боевым действиям или – что более вероятно в нашем случае — к экономическому давлению, — заметил Вассерман. — В принципе, ресурсы такого давления у Вашингтона в отношении нас не исчерпаны: он еще может подгадить разнобезобразными способами. Проблема американцев лишь в том, что мы этих пакостей уже не боимся. И они, похоже, уже начали это понимать».

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Все новости / Политика / Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена
путин россия сша байден вассерман
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