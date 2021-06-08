Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена

В Соединенных Штатах нет политических сил, способных на революционные решения в сфере международных отношений. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство не ожидает, что грядущая встреча Джо Байдена и Владимира Путина принесет значительные результаты и сильно повлияет на международную обстановку.

«Действительно, ожидать каких-то прорывов не стоит, — подтвердил Вассерман.— Раскол в американском обществе невероятно широк и углубляется прямо на наших глазах. Как я и прогнозировал, мятежи и грабежи под лозунгом Black Lives Matter продолжаются, а денег уже напечатано столько, что весь мировой рынок не может их переварить. Но этого мало: в ближайшие четыре года Демократическая партия обещает выпустить еще 10 трлн долларов! А это в свою очередь означает, что американская валюта не сможет служить полноценным средством платежа в международном взаиморасчете».

Политолог отметил, что последствия у этого будут катастрофическими, в частности возможен крах западной финансовой системы в целом.

Федеральное агентство новостей /

«Конечно, это не все, а только самые очевидные кошмары нашего городка, — подчеркнул эксперт. — Но зачем же в таком случае Владимиру Путину встречаться с Байденом — руководителем этого, как говорят сами американцы, провалившегося государства? Ну, во-первых, оно может полностью стереть с лица земли нашу страну, если пожелает, — правда, ценой собственного уничтожения. А во-вторых, США все-таки еще могут выбраться из кризиса, если руководство в них поменяется на более вменяемое. Так что нам с ними еще жить и работать на этой планете».

Собеседник ФАН прокомментировал заявление Байдена о том, что он собирается говорить с Путиным «с позиции силы».