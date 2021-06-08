Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше

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08 июня 13:46
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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
13:29
Происшествия
В МВД прокомментировали стрельбу по подросткам у школы в Волжском
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Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше

Украина
Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

В Киеве выразили недоумение из-за желания Варшавы упростить украинцам доступ к польскому рынку труда. Власти Украины считают, что это нововведение приведет к очередной массовой эмиграции жителей страны. Официальный Киев объявил о намерении реализовать собственную программу создания рабочих мест для украинцев на территории от Ужгорода до Мариуполя. Кто победит в намечающемся трудовом противостоянии двух стран, выяснял корреспондент ФАН.

Изначально проект привлечения в Польшу так называемой дополнительной рабочей силы извне предусматривал льготы для всех без исключения иностранцев, выразивших желание работать на польских промышленных предприятиях и в сельскохозяйственных организациях. Как заявила заместитель министра развития, труда и технологии страны Ивона Михалек, упрощение процедуры трудоустройства — часть проекта технологической реабилитации Республики Польши после эпидемии COVID-19.

В рамках этого проекта, зафиксированного в так называемом Национальном плане государственного восстановления, региональные управления по трудоустройству получили право выдавать разрешения на работу каждому зарубежному соискателю без лишних формальностей и даже предварительных собеседований. На указанный призыв откликнулись исключительно украинцы: о своем намерении уже в ближайшее время отправиться на заработки в соседнюю страну заявили около полумиллиона граждан этой страны.  

Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

«В этом нет ничего удивительного, — заметил в комментарии ФАН сотрудник крупной киевской рекрутинговой компании Валентин Корецкий. — На Украине зафиксирован катастрофический уровень безработицы: сейчас практически каждый второй трудоспособный украинец в буквальном смысле этого слова не знает, где приложить руки — использовать свои способности и навыки. Ситуация усугубляется тем, что биржи труда в нашей стране отказываются выплачивать положенные средства лицам, которые состоят на соответствующем учете в центрах занятости населения (ЦЗН). Люди готовы работать за пределами Незалежной даже на самых невыгодных условиях, поскольку и эти условия могут стать для них спасением».  

С этим мнением согласны и другие аналитики.

«Один из моих клиентов заявил, что если украинские власти не разрешат ему работать в Польше, он начнет грабить и убивать людей на Украине, — отметил социальный психолог Андрей Мазур. — Слава богу, этот человек беспрепятственно оформил необходимые документы. Но что говорить о других отчаявшихся наших соотечественниках?»

На этот вопрос попытались ответить в кабинете министров Украины.

«Мы должны сделать так, чтобы работа на родине была для украинцев приоритетом, — подчеркнул в одном из своих выступлений украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. — В обозримом будущем наши сограждане будут гордиться тем, что они трудятся у себя дома».

Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Как утверждают местные проправительственные СМИ, власти приступили к реализации плана поддержки малого и среднего бизнеса, а также объявили о перспективе выделения дополнительных средств на финансирование фермерских хозяйств и крестьянских артелей. Как бы там ни было, а в эти увещевания рядовые украинцы не верят.

«Собираюсь ехать в Польшу на сезонную работу, буду собирать клубнику, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН бывший сотрудник юридической фирмы Юрий К., потерявший должность в родном городе в Киевской области еще полгода назад. — Потом, если повезет, уеду в Латвию разнорабочим. Благо, обладатель украинского паспорта может рассчитывать на безвизовое пересечение границ Европейского союза».  

Объявления о наборе иностранцев для неквалифицированного труда в Польше и странах ЕС распространяются в украинской информационной среде в геометрической прогрессии. В некоторых населенных пунктах страны уже не осталось ни единого жителя.

«Все уехали на заработки», — гласит объявление на двери здания сельсовета в небольшом горном селе в Прикарпатье. 

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Все новости / Украина / Киев недоволен планами Варшавы упростить процедуру трудоустройства украинцев в Польше
польша украина трудовая миграция
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