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новостей
13:44
Политика
Онищенко пояснил, почему Байден не удостоил Зеленского аудиенции до встречи с Путиным
13:44
Экономика
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
13:43
Происшествия
Неизвестные избили вятского модника в Кирове
13:43
Происшествия
СКР возбудил дело после сообщений о нарушениях в детском лагере под Петербургом
13:42
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов прокомментировал информацию о своей госпитализации
13:42
Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру
13:41
Политика
Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о роли СССР и Германии в войне
13:39
Латинская Америка
Социалист Педро Кастильо вырвался вперед на президентских выборах в Перу
13:39
Политика
Перенджиев: Байден в разговоре с Зеленским указал место Украины в иерархии НАТО
13:38
Происшествия
Стрельба возле школы в Волжском может оказаться выдумкой подростков
13:37
Политика
Лукашенко заявил о необходимости развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
13:37
Экономика
Сенатор Рязанский оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам
13:37
Политика
Почему и США, и Европа устали от Украины
13:36
Спорт
Момент взрыва электростанции во время футбольного матча в Англии попал на видео
13:36
Политика
Первый газ по завершенной ветке «СП-2» могут пустить в 2021 году
13:34
Общество
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сайтов Twitter, Amazon и Reddit
13:30
Общество
Онищенко рассказал об опасных последствиях лечения COVID-19 народными средствами
13:30
Общество
Некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ
13:30
Политика
Затулин предрек Украине развал из-за исключения русских из числа коренных народов
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Меркури рассказал, чего ожидать от выступления Дарьи Навальной в Женеве

  /   Обновлено: 08 июня 2021 13:30
Общество
Меркури рассказал, чего ожидать от выступления Дарьи Навальной в Женеве
Prt Scr youtube.com  /  Даша Навальная

Сегодня, 8 июня, 20-летняя дочь осужденного в РФ оппозиционера Алексея НавальногоДарья — выступит на Женевском саммите по правам человека и демократии. Ей вручат Премию мужества, которой 25 февраля 2021 года был удостоен ее отец. В комментарии корреспонденту ФАН блогер и писатель Илиас Меркури заявил, что это — совершенно бессмысленная затея со стороны организаторов форума, а также задался вопросом, кто оплатит ей перелет из США в Швейцарию и обратно, а также другие издержки визита.

Еще весной текущего года многие зарубежные СМИ и отечественные окололиберальные издания сообщали, что вместо основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) за наградой приедет член его семьи.

«Дочь заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального будет выступать на #GenevaSummit2021», — говорится в официальном Twitter-аккаунте саммита.

Выступление Дарьи анонсировал ранее и экс-глава сети штабов Навального3 («Штабы Навального» — структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей блогер Илиас Меркури подчеркнул, что участие в Женевском саммите дочери оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, совершенно никак не скажется на нынешнем положении ее отца. Меркури добавил, что на данное мероприятие россиянам даже не стоит обращать внимание. При этом он не сомневается, что для самой Дарьи поездка в европейскую страну может оказаться весьма занимательной, особенно с учетом того, что все ее расходы будут оплачены из чужого кармана.

«Пусть себе выступает. От этого ничего не меняется. Увидит новые города, новые знакомые появятся, пойдет шопингом займется. Сейчас в Европе открываются постепенно магазины — пусть ребенок радуется. Хоть покатается за чужой счет. Кстати, вопрос: кто будет оплачивать этот визит?» — поинтересовался эксперт.

Также собеседник отметил, что в ходе своего выступления Навальная вряд ли расскажет присутствующим о непростых взаимоотношениях со своими родителями. Меркури уверен, что ее речь будет нацелена на манипулирование мнением западного сообщества и будет состоять преимущественно из банального давления на жалость.

«Она точно не скажет о том, что у них в семье сложные отношения. Скорее всего, мы услышим какие-то шаблонные «сопли». Она может говорить все, что угодно. Нас это вообще не касается никоим образом. Это будет совершенно бессмысленное выступление, информационный пузырь, поскольку все это семейство — медийные «трупы». Ну, покатается [Дарья] и уедет обратно в Америку», — резюмировал Меркури.

Напомним, Дарья Навальная в настоящий момент проживает в США и учится в Стэнфордском университете (Калифорния), который является одним из наиболее престижных образовательных учреждений мира.

Меркури рассказал, чего ожидать от выступления Дарьи Навальной в Женеве
Pr Scr instagram.com  / @dasha_navalnaya

По словам дочери осужденного оппозиционера, за обучение она не платит, поскольку суммарный доход ее родителей якобы не превышает 125 тысяч долларов в год. Однако, даже в случае если само обучение все-таки бесплатное, родители должны оплачивать ее проживание и расходы. В связи с этим журналисты предположили ранее, что девушка попросту слукавила, чтобы ее отца не заподозрили в присвоении пожертвований доверчивых сторонников.

Женевский форум по правам человека проводится несколькими десятками неправительственных организаций. В этом году, помимо дочери основателя ФБК, в работе форума примет участие скандальная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, сбежавшая в Польшу, а также представитель российской либеральной тусовки Владимир Кара-Мурза, ставший лауреатом Премии мужества в 2018 году.

В сентябре 2019 года Федеральное агентство новостей опубликовало материалы, указывающие на возможное применение психологического и физического насилия в семье Алексея Навального. Об этом, а также о вероятном употреблении наркотических веществ и нетрадиционных сексуальных предпочтениях написала Дарья Навальная в переписке с подругой Полиной Савченко.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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Все новости / Общество / Меркури рассказал, чего ожидать от выступления Дарьи Навальной в Женеве
навальный фбк даша навальная
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