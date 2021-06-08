Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире

Киев, 8 июня. На Украине отмечаются рекордно высокие цены на некоторые продовольственные товары, популярные среди граждан страны. Об этом рассказали местные СМИ.

Речь идет о черешне, которая оказалась на Украине самым дорогим продуктом по сравнению с остальными государствами мира. Так, на одесском рынке стоимость одного килограмма составляет 500 гривен. При этом в Риге такое же количество черешни можно купить за 235-265 гривен, а в Мадриде — за 68-80 гривен.

Другой сорт продукта стоит еще дороже — украинские продавцы просят 680 гривен за один килограмм, передает издание «Деньги.ua». К тому же покупателям запрещают прикасаться к выставленной на продажу черешне, а попробовать ее в Одессе можно, заплатив 7 гривен.

Высокие цены на Украине отмечаются не только на продуктовом рынке: местные СМИ пишут и о росте стоимости бензина в стране. Так, на украинских автозаправочных станциях два популярных вида топлива стали дороже на 0,01 гривны за сутки. По состоянию на понедельник, средняя розничная цена на А-92 равнялась 28,20 гривны за литр, а на А-95 — 28,97 гривны.

Украина может так и остаться одной из самых бедных стран Европы и СНГ. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.