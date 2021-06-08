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08 июня 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:08
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции
11:52
Общество
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Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире

Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 8 июня. На Украине отмечаются рекордно высокие цены на некоторые продовольственные товары, популярные среди граждан страны. Об этом рассказали местные СМИ.

Речь идет о черешне, которая оказалась на Украине самым дорогим продуктом по сравнению с остальными государствами мира. Так, на одесском рынке стоимость одного килограмма составляет 500 гривен. При этом в Риге такое же количество черешни можно купить за 235-265 гривен, а в Мадриде — за 68-80 гривен.

Другой сорт продукта стоит еще дороже — украинские продавцы просят 680 гривен за один килограмм, передает издание «Деньги.ua». К тому же покупателям запрещают прикасаться к выставленной на продажу черешне, а попробовать ее в Одессе можно, заплатив 7 гривен.

Высокие цены на Украине отмечаются не только на продуктовом рынке: местные СМИ пишут и о росте стоимости бензина в стране. Так, на украинских автозаправочных станциях два популярных вида топлива стали дороже на 0,01 гривны за сутки. По состоянию на понедельник, средняя розничная цена на А-92 равнялась 28,20 гривны за литр, а на А-95 — 28,97 гривны.

Украина может так и остаться одной из самых бедных стран Европы и СНГ. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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Все новости / Экономика / Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
украина жкх цены продукты черешня
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