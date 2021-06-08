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08 июня 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:08
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции
11:52
Общество
Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
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Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова

Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
pixabay.com  /  Arek Socha

Минск, 8 июня. Адвокат гражданина РФ Егора Дудникова, арестованного в Минске, заявил, что суд не принял жалобу на меру пресечения. Отказ планируют обжаловать.

Дудникова ранее отправили под стражу на два месяца, 20-летнего юношу обвинили в организации действий, которые грубо нарушили общественный порядок.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса «Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по ней Дудникову грозит до трех лет лишения свободы, сообщал ФАН.

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