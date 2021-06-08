Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова

Минск, 8 июня. Адвокат гражданина РФ Егора Дудникова, арестованного в Минске, заявил, что суд не принял жалобу на меру пресечения. Отказ планируют обжаловать.

Дудникова ранее отправили под стражу на два месяца, 20-летнего юношу обвинили в организации действий, которые грубо нарушили общественный порядок.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса «Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по ней Дудникову грозит до трех лет лишения свободы, сообщал ФАН.