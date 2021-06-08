Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки

Иркутск, 8 июня. Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Власти подготовили пункты временного размещения.

Вода продолжает подниматься в реке Ие в Тулуне. Уровень воды превысил критическую отметку и составляет 732 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В районе уже подтоплены три автомобильные дороги, ожидают затопления и в Нижнеудинском районе. Власти развернули пункты временного размещения для пострадавших от подъема воды.

В Камчатском крае из-за активного таяния снега и обильных дождей повысился уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям, сообщал ФАН. Принято решение ввести режим ЧС.