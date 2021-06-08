Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска

Минск, 8 июня. Санкционная политика в отношении Белоруссии не затронет Минск, однако скажется на экономиках Польши и стран Балтии. Об этом заявил политический обозреватель Алексей Дзермант.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью журналистам напомнил о том, какой линии придерживалась республика на протяжении последних десятилетий. По его словам, Минск всегда хотел выстраивать равноправные партнерские отношения со странами Евросоюза и ближайшими соседями.

Однако, подчеркивает политический обозреватель и философ Алексей Дзермант в своем материале для портала «Рэспублiка», евроатлантические элиты не оценили ни позицию Минска, ни усилия белорусских политиков, и все равно пошли по пути санкционного давления. Но у Белоруссии, указывает эксперт, есть ответы на подобные действия.

«Мы можем применить ряд специальных мер, которые затронут интересы бизнеса из Польши, Литвы, Латвии, Украины, Германии, Кипра — тех стран, которые рьяно взялись объявлять против нас всевозможные санкции и ограничения», — заявил Алексей Дзермант.

Он также добавил, что санкции – это обоюдоострое экономическое оружие. И если для Минска они не станут критичными, до для некоторых стран Запада – вполне, считает обозреватель. В своем материале Дзермант выразил уверенность в том, что санкционная политика ЕС не возымеет эффекта.

Напомним, ранее Белоруссия обострила торговые отношения с Украиной после закрытия воздушного пространства. После заявления Киева о закрытии авиасообщения с Минском, ответная реакция последовала незамедлительно.