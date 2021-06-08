Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage

Сеул, 8 июня. Автоконцерн Kia показал общественности обновленный наружный и внутренний дизайн следующего поколения Sportage.

Представители автомобилестроительной компании Kia не раскрывают спецификации нового кроссовера Sportage, однако продемонстрировали внешний и внутренний вид машины. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Известно, что при создании дизайна автомобиля были приглашены сотрудники центров из Южной Кореи, Германии, Соединенных Штатов и Китая.

Обновленная модель получила более ощутимые размеры и измененные пропорции. После появления на рынке Kia сделает возможным опциональный заказ черной крыши. Вместе с этим, для любителей бездорожья будет представлена версия Sportage X–Line.

Автоэксперты считают, что технические характеристики у новой генерации Sportage будут идентичны особенностям кроссовера Hyundai Tucson. Новинка должна поступить в продажу в Южной Корее в июле.

Автомобильная марка ранее демонстрировала обновление модели Cerato GT, которая первоначально будет поставляться на австралийский рынок.