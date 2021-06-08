Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США

, 8 июня. Власти кантона Женева внесли изменения в несколько маршрутов общественного транспорта. Поправки сделали накануне российско-американского саммита.

Вокруг парка Ля Гранж ограничили движение транспорта. Предполагается, что в этом районе может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно о намерении российского лидера пообщаться с журналистами после саммита. По словам его пресс-секретаря, Путин поговорит с прессой кремлевского пула.