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новостей
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:16
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
Все новости

Разведка ЛНР обвинила ВСУ в переброске тяжелого вооружения в Донбасс

  /   Обновлено: 08 июня 2021 12:00
Новороссия
Разведка ЛНР обвинила ВСУ в переброске тяжелого вооружения в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Луганск, 8 июня. Украинская армия стягивает на линию разграничения Донбасса самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, разведка зафиксировала тяжелые орудия на железнодорожной станции города Рубежное, который находится под контролем Киева.

«За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены шесть 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное», — сообщают в НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики применили минометы при обстрелах Донецкой Народной Республики. Было зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны ВСУ.

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ЛНР всу донбасс
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