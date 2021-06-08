Разведка ЛНР обвинила ВСУ в переброске тяжелого вооружения в Донбасс

Луганск, 8 июня. Украинская армия стягивает на линию разграничения Донбасса самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, разведка зафиксировала тяжелые орудия на железнодорожной станции города Рубежное, который находится под контролем Киева.

«За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены шесть 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное», — сообщают в НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики применили минометы при обстрелах Донецкой Народной Республики. Было зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны ВСУ.